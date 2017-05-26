كونتي: أرغب بالبقاء فترة أطول مع تشيلسي

قال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي، إنه يأمل في البقاء "سنوات عديدة" مع النادي رغم التكهنات بقبول المدرب الإيطالي لعروض مالية مغرية في بلاده.

ويأمل انترناسيونالي أن ينجح في إغراء مدرب يوفنتوس السابق بترك استاد ستامفورد بريدج حيث استمتع بالتتويج بالدوري الممتاز في موسمه الأول في انجلترا.

ويمكن لكونتي تحقيق الثنائية إذا تغلب على أرسنال غريمه في لندن في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غدا السبت.

وقال مدرب منتخب إيطاليا السابق في مؤتمر صحافي: "في الوقت الحالي موقفي واضح جدا. أملك عامين في عقدي، وإذا عرض النادي إمكانية تمديد التعاقد سأقبل بالتأكيد".

وأضاف: "لدينا الرؤية نفسها للمستقبل وطريقة العمل سويا لتحسين التشكيلة، وأنا سعيد بهذا الموسم، وأتمنى أن أبقى هنا لسنوات عديدة".

وقلل كونتي من إمكانية البقاء مع تشيلسي لفترة طويلة مثل أرسين فينغر في أرسنال، واليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد.

ويتولى فينغر قيادة أرسنال منذ 1996، بينما قضى فيرغسون 27 عاما في استاد أولد ترافورد، حصل خلالها على 38 لقبا، بينها 13 في الدوري الممتاز.

وتابع كونتي: "سيكون من الرائع أن أبقى لوقت طويل مثل فيرغسون، لكنكم تعرفون أنه من الصعب للغاية في كرة القدم الحديثة الاستمرار مع النادي نفسه لفترة طويلة.

وواصل: "أفضل حل لمدرب أن يبقى لوقت طويل في نفس النادي ليبني شيئا مهما لكن كرة القدم الحديثة خطيرة، والبقاء في مناصبنا مرتبط بالنتائج. الأمر الوحيد الذي أعرفه هو السعي للمنافسة والبقاء لفترة طويلة. هذا ما أتمناه".