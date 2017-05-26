مونديال الشباب: الأرجنتين تسحق غينيا بخماسية

حقق المنتخب الأرجنتيني انتصاره الأول في كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما المقام بكوريا الجنوبية، بفوزه على غينيا 5 - صفر في ختام مباريات الفريقين في المجموعة الأولى من البطولة.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث بالمجموعة خلف منتخبي إنجلترا وكوريا الجنوبية، بينما خرج المنتخب الغيني من البطولة بنقطة واحدة فقط من تعادله مع إنجلترا.

وعانى المنتخب الأرجنتيني، الذي كان الطرف الأكثر رغبة في تحقيق الفوز، من أجل فرض سيطرته على مجريات اللقاء حيث حاول تهديد المرمى الغيني ولكن الحارس سيكوبا كامارا ودفاعه وقف بالمرصاد وتصدى للكثير من الهجمات في أول نصف ساعة من المواجهة.

ولكن الصمود الغيني انتهى في الدقيقة 33 بعد هجمة على الجهة اليمنى من سانتياغو كولومباتو، الذي مرر كرة عرضية أرضية تابعها لويس توريس في الزاوية البعيدة.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني بطريقة رائعة، عندما استلم الكرة على حافة المنطقة وظهره للمرمى قبل أن يستدير ويطلق كرة صاروخية في الزاوية اليسرى العليا للمرمى الغيني.

وتواصل الأداء الهجومي الأرجنتيني في الشوط الثاني مع تراجع المنتخب غينيا، ونجح المنتخب الأرجنتيني في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 50 بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى تابعها ماتياس زاراتشو برأسه في المرمى.

وفي الدقيقة 74 سجّل المنتخب الأرجنتيني الهدف الرابع بعد ركلة حرة لعبها إيزكييل بالاسيوس وتابعها ماركوس سينيسي في المرمى.

وبعد خمس دقائق جاء الهدف الخامس للمنتخب الأرجنتيني بعد ركلة حرة وصلت إلى لاوتارو مارتينيز المتربّص خلف الحائط الدفاعي، قبل أن يطلق تسديدة قوية في الزاوية اليسرى.