نادال يبحث عن لقبه العاشر في بطولة فرنسا

يعود رافايل نادال، ملك الملاعب العشبية، للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) حيث يبدأ البحث عن التتويج بلقبه العاشر في البطولة الكبرى التي تنطلق يوم الأحد المقبل.

ويثق نادال، الذي توج بلقبه العاشر في بطولة مونت كارلو الشهر الماضي ثم كرر نفس الأمر بالتتويج بلقبه العاشر في بطولة برشلونة، أن هجومه الكبير جاهز لأي اختبار في بطولة رولان جاروس.

وقال نادال: "في نهاية اليوم فإن الشيء المهم بالنسبة لي هو الوصول هنا، واللعب بشكل جيد. إذا كنت ألعب جيدا، لا يهم أن تعتقد أو لا تعتقد أنني أحد المرشحين للفوز باللقب أو لا".

وتابع: "الطريقة الوحيدة للظفر بالفرص، الفرص الحقيقية.. هي أن تلعب بشكل جيد للغاية، وأن تكون في كامل صحتك، وبعد ذلك تكون في وضع جسماني صحيح في كل تدريب وفي كل مباراة".

وأشار نادال، الذي يقترب من اتمام عامه الحادي والثلاثين، إلى انه بعد الحصول على اجازة لصيد السمك، والاسترخاء وزيارة العائلة في مايوركا عقب خروجه من بطولة روما من دور الثمانية الأسبوع الماضي، كان الاستعداد الأمثل لبطولة باريس.

وقال نادال: "ليس الأمر متعلقا بكونك متعبا. الأمر متعلق بنجاحك السابق على الملاعب الرملية، والفوز بثلاث بطولات من الأربع التي شاركت بها. هذا عظيم بالنسبة لي".

وأضاف: "الأمر ليس متعلقا ببطولات الجائزة الكبرى (الجراند سلام). من الواضح أن هذه البطولة أهم بطولة في مسيرتي، بدون شك. لا أعني هذا العام- البطولة نفسها. تجعلني سعيد لأنني أشعر أنني أنافس وأقدم أداء جيدا في كل بطولة لعبتها".

وقال نادال ان الإرهاق ربما يكون قد لعب دورا في خروجه من بطولة روما ولكنه أضاف: " كنت متعبا ذهنيا بعض الشيء أكثر من جسديا، لانني لعبت مباريات قوية في أيام كثيرة متتالية".

وقال نادال انه سيدخل مباراته الافتتاحية في البطولة أمام بنوا بايري بتفاؤل، حيث قال: "ها نحن هنا، عام آخر نحاول فقط فيه الحصول على أيام جيدة للتدريب قبل بداية البطولة".

وأضاف: "أعلم أنني بحاجة لأكون جاهزا مع بداية البطولة لأنني سأواجه منافسا صعبا في الدور الأول، لذلك، أنا أركز على محاولة العمل بالطريقة الصحيحة".