أرسنال يقهر تشيلسي ويتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي

توج أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على تشيلسي 2 -1 يوم السبت في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ستاد ويمبلي.



وتقدم أرسنال بهدف عن طريق الجناح التشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقة الرابعة ثم تعادل المهاجم الاسباني دييغو كوستا لتشيلسي في الدقيقة 76 رغم النقص العددي في صفوف الفريق بعد طرد النيجيري فيكتور موسيس، قبل أن يتكفل الويلزي ارون رامسي بتسجيل هدف الفوز لأرسنال في الدقيقة 79.



وتوج أرسنال بأول لقب له في الموسم الحالي بعد مسيرة مخيبة للآمال شهدت إنهاء الفريق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس وبالتالي فشل في الصعود إلى دوري أبطال أوروبا واكتفى ببطاقة العبور إلى الدوري الأوروبي.

وجاء الفوز على تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ليزيح بعض الضغوط عن كاهل المدرب الفرنسي أرسين فينجر الذي تثار تكهنات واسعة حول مصيره مع الفريق.