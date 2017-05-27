الجماهير الإنجليزية تختار هاري كين أفضل لاعب في الموسم

فاز هاري كين مهاجم توتنهام بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بناء على تصويت الجماهير.



وتفوق كين على ثنائي تشيلسي، الفرنسي نغولو كانتي والبلجيكي إيدين هازارد بعدما حصل كين على 16 الف و378 صوتا بعد ان سجل 29 هدفا لتوتنهام هذا الموسم.



وفي المقابل حصل كانتي الفائز بجائزة أفضل لاعب هذا الموسم من قبل رابطة الكتاب الرياضيين على 13 ألف و515 صوتا من أصوات الجماهير.



وحل هازارد في المركز الثالث بإجمالي ثمانية الاف و412 صوتا يليه التشيلي أليكسيس سانشيز، جناح أرسنال، في المركز الرابع بستة آلاف و727 صوتا.