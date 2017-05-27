سيرجيو روميرو: مستعد لخطف خانة دي خيا

لازم سيرجيو روميرو مقاعد البدلاء لفترات طويلة من مسيرته على مستوى الأندية ولكنه يعتقد أنه أثبت قدراته ليكون الخيار الأول في تشكيلة مانشستر يونايتد بعدما ساعد الفريق الإنجليزي على الفوز بالدوري الأوروبي لكرة القدم.



ولعب الحارس الأول في منتخب الأرجنتين ست مباريات فقط في التشكيلة الأساسية بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسمين مع يونايتد الذي انتقل إليه من سمبدوريا حيث كان دوره محدودا ايضا. ولكنه أعرب عن امتنانه للمدرب جوزيه مورينيو لأنه اعتمد عليه في الدوري الأوروبي.



وأبلغ روميرو الصحفيين بعد الفوز 2-صفر على أياكس: اخترت الانضمام إليه نظرا لأنه فريق عريق.. أحد أكبر الفرق في العالم ولم أستطع رفض الفرصة رغم أنني كنت أعرف أن اللعب كثيرا هنا ربما يكون أصعب بعض الشيء.



وقال: مع لويس فان غال لعبت 12 مباراة وراودني شعور جيد لذا كنت أعتقد أنني قمت بدور مهم مع الفريق رغم أنني لم أشارك كثيرا. في وجود مورينيو كان دوري أكبر.. تمكنت من اللعب بصورة أكبر بعض الشيء واظهار قدراتي مع الفريق.



ولعب روميرو أول أربع مباريات في أول مواسمه مع يونايتد إذ كان من المتوقع أن ينتقل ديفيد دي خيا إلى ريال مدريد في صفقة تعثرت في اليوم الأخير من فترة الانتقالات لأسباب ادارية.



ولم يلعب الحارس الأرجنتيني في الدوري موسم 2014-2015 ولكن في ظل توقعات بأن يسعى ريال مجددا للتعاقد مع دي خيا هذا الموسم فإن روميرو يستعد لأن يكون الخيار الأول في حراسة المرمى في الموسم المقبل وهو عازم على البقاء.



وأضاف روميرو: أنا عازم على البقاء. قد أكون الخيار الأول أو الثاني مجددا.. سيتحدد هذا بالعمل الجاد.. وأنا أحب العمل الجاد جدا.



وتابع: ولكنك لا تعرف ما قد يحدث في المستقبل لذا عليك مواصلة العمل بكل جدية استعدادا لما هو قادم.