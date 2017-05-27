فينغر: لن أنسى الإهانات التي تعرضت إليها

وصف أرسين فينغر، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، النقد الذي تعرض له هذا الموسم بـ"الإهانة" التي لن ينساها أبدا.



وواجه فينغراحتجاجات شرسة من الجماهير التي طالبت برحيله عن النادي الذي قاده منذ 1996.وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قبل مباراة فريقه امام تشيلسي في نهائي كاس الاتحاد الإنجليزي: لاأمانع أن أتلقى انتقادات لأننا في وظيفة عامة".



وأضاف : أعتقد أن هناك اختلافا بين انتقادك وبين معاملتك بطريقة لا يستحقها أي إنسان، وعدم احترام البعض لي كان بمثابة إهانة ولن أقبلها أبداً. ولن أنساها.



وأضاف : النادي القوي هو الذي يتخذ القرار. من الخطأ في المجتمع العصري السؤال عما إذا كان القرار صحيحا، ولكن عما إذا كان جماهيريا. هذا ليس له علاقة بالكفاءة. الأشخاص الذي يملكون المسؤولية يجب أن يتخذوا القرارات السليمة.



وسيغيب أرسنال عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل لأول مرة منذ 19 عاما، بعدما أنهى الموسم في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي.



وينتهي عقد فينغر مع النادي هذا الصيف وسيتم تحديد مستقبل المدرب خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي سوف يُعقد يوم الاثنين.