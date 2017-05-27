كأس العالم للشباب: تأهل إيطاليا واليابان إلى الدور الثاني

تأهل المنتخبان الإيطالي والياباني إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة حاليا في كوريا الجنوبية وذلك بعد تعادلهما 2 - 2 يوم السبت في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة في الدور الأول للبطولة والتي شهدت اليوم أيضا تعادل منتخبي أوروغواي وجنوب أفريقيا سلبيا.



ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف أوروغواي وبفارق الأهداف فقط أمام اليابان فيما حصد منتخب جنوب أفريقيا النقطة الأولى له في البطولة لكنه احتل المركز الرابع في المجموعة وودع البطولة رسميا من الدور الأول.



وحجز المنتخب الإيطالي بطاقة التأهل الثانية من المجموعة بعدما سبقه منتخب أوروغواي إلى دور الستة عشر رسميا قبل مباريات هذه الجولة.



وفي المقابل ، جاء تأهل المنتخب الياباني إلى الدور الثاني كأحد أفضل أربعة منتخبات من بين المنتخبات التي أنهت الدور الأول في المركز الثالث بالمجموعات الست.



ورغم تساويه مع المنتخب الألماني صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية في فارق الأهداف ، يتفوق المنتخب الياباني على نظيره الألماني في عدد الأهداف المسجلة كما يتفوق بفارق نقطة على نظيره الأرجنتيني صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى.



وتقدم المنتخب الإيطالي بهدفين مبكرين للغاية سجلهما يركاردو أورسوليني وجوزيبي بانيكو في الدقيقتين الرابعة والسابعة ورد المنتخب الياباني بهدفين سجلهما ريتسو دوان في الدقيقتين 22 و50 .