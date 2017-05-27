واتفورد يستغل استقالة سيلفا ويعينه مدرباً له

وافق البرتغالي ماركو سيلفا على تولي منصب المدير الفني لفريق واتفورد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما قدم استقالته من تدريب هال سيتي عقب هبوطه إلى الدرجة الأولى.



ومن المقرر أن يتولى سيلفا، المدرب السابق لهال سيتي، المسؤولية بشكل رسمي في واتفورد في أول يوليو المقبل وكان قبلها قد تولى قيادة هال سيتي خلفا للمدرب المقال مايك فيلان في شهر يناير الماضي، حينما كان الفريق يقبع في مؤخرة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز.

وحقق هال ستة انتصارات من إجمالي 18 مباراة خاضها تحت قيادة سيلفا بالدوري الممتاز، غير أن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ الفريق الملقب بـ(النمور) من الهبوط هذا الموسم.



ومنحت إدارة هال فرصة لسيلفا من أجل البقاء مع الفريق، ولكن المدرب البرتغالي فضل الرحيل. وسبق لسيلفا تدريب سبورتينغ لشبونة البرتغالي، واولمبياكوس اليوناني.



وكان واتفورد يبحث عن مدرب جديد منذ تأكيد رحيل المدير الفني الإيطالي والتر ماتزاري في وقت سابق هذا الشهر، بعد أن أنهى الفريق الموسم في المركز السابع عشر.