"مراهق" يمنح يوفنتوس الفوز قبل مواجهة ريال مدريد

حول يوفنتوس تأخره بهدف أمام مضيفه بولونيا إلى فوز 2 - 1 يوم السبت في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز أتلانتا على كييفو فيرونا 1 - صفر.



وتقدم بولونيا بهدف سجله سفير تايدر في الدقيقة 52 وتعادل باولو ديبالا ليوفنتوس في الدقيقة 70 قبل أن يسجل مويس كين (17 عاماً) هدف الفوز ليوفنتوس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.



ورفع يوفنتوس رصيده إلى 91 في صدارة الترتيب علما بانه كان قد توج بلقب الدوري هذا الموسم، فيما توقف رصيد بولونيا عند 41 نقطة في المركز الخامس عشر.



ويستعد يوفنتوس لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل.



وفي المباراة الثانية، انتزع أتلانتا فوزا صعبا من ضيفه كييفو فيرونا 1 -صفر، ويدين أتلانتا بالفضل في هذا الفوز للاعبه أليخاندرو غوميز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52، ورفع أتلانتا رصيده إلى 72 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد كييفو فيرونا عند 43 نقطة في المركز الرابع عشر.