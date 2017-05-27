10 أشياء لم تكن موجودة عندما بدأ توتي ممارسة كرة القدم

اختار حساب نادي روما الإيطالي الرسمي توديع أسطورته فرانشيسكو توتي بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم، بطريقة مختلفة، عندما وضع فيديو لـ10 أشياء لم تكن موجودة بعد عندما خاض توتي مباراته الأولى بقميص روما في عام 1993م.

ووضع حساب النادي الإيطالي قائمة من مشاهير ودول واختراعات أبصرت النور بعدما ارتدى "الملك" قميص روما للمرة الأولى.

1- ipod

أطلقت شركة آبل جهاز آيبود للمرة الأولى إلى العالم في 2001، وهو ذات العام الذي احتفل به توتي بتحقيق لقب الدوري الإيطالي مع روما بالإضافة إلى كأس السوبر الإيطالي.

2- دولة كوسوفو

أعلنت كوسوفو استقلالها عن الحكم الصربي في 2008، وفي ذلك العام حقق فرانشيسكو توتي لقب كأس إيطاليا للمرة الثانية في مسيرته.

3- جستن بيبر

ولد المغني الكندي المعروف في 1994، وفي تلك السنة أحرز توتي 5 أهداف للمرة الأولى في مسيرته مع النادي الإيطالي.

4- موقع أمازون

أطِلق الموقع في عام 1995، وهو الموسم الثالث لتوتي مع فريق روما، واليوم مع اعتزال توتي كرة القدم، تبلغ عائدات الموقع أكثر من 135 مليار دولار أميركي.

5- مسلسل فريندز

بدأ مسلسل فريندز أو "الأصدقاء" في عام 1994، واستمر لمدة 10 مواسم قبل توقفه في 2004 معلناً نهاية واحد من أشهر المسلسلات الكوميدية عبر التاريخ، وخلال تلك الفترة كان توتي يحقق الإنجازات مع روما واستمر بعد نهاية المسلسل باللعب كذلك.

6 –نفق المانش

اكتمل بناء النفق الذي يربط المملكة المتحدة بفرنسا في عام 1995، وهو ثالث عام لتوتي في صفوف الفريق الأول بنادي روما.

7- سلسلة أفلام هاري بوتر

حقق توتي في عام 2001 لقب الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي، وفي ذلك العام أنتج الفيلم الشهير هاري بوتر، والذي وصلت أرباح سلسلته الشهيرة 8 مليارات دولار.

8 – موقع e-bay

عندما أسس الإيراني الأصل بيير مراد أميديار موقع "إيباي" في عام 1995، كان توتي يقضي عامه الثالث في صفوف روما.

9 – إيمرسون

يلعب المدافع الإيطالي إيمرسون في صفوف روما كظهير أيسر، لكنه لم ير النور عندما بدأ توتي أول مواسمه كلاعب كرة قدم محترف، وولد في عام 1994 عندما سجل "الملك" 5 أهداف في دوري ذلك الموسم.

10- بلاي ستيشن

أطلق أول جهاز بلايستيشن في عام 1994 عندما كان النجم الإيطالي يلعب موسمه الثاني، ووصلت شركة سوني إلى الإصدار الرابع من أجهزة الألعاب الشهيرة، ولا زال توتي يمارس كرة القدم.