النيران الصديقة تمنح سان جيرمان كأس فرنسا

توج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا لكرة القدم بتغلبه على آنجيه 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المباراة النهائية من البطولة.



وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النيران الصديقة ففي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة لعب أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الكرة داخل منطقة جزاء آنجيه من ركلة ركنية لتصطدم الكرة برأس عيسى سيسوكو، مدافع آنجيه، وتسكن مرمى فريقه.



وودع سان جيرمان دوري الأبطال من دور الستة عشر بعد أن خسر أمام برشلونة 6 - 5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



وأنهى سان جيرمان الموسم محتلا المركز الثاني في الدوري برصيد 87 نقطة، فيما احتل آنجيه المركز الثاني عشر برصيد 46 نقطة.