برشلونة يهزم ألافيس ويحافظ على كأس الملك الإسباني

توج فريق برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة والعشرين في تاريخه بتغلبه على ألافيس 3- 1 اليوم السبت في المباراة النهائية من البطولة.



وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما 2 - 1 حيث افتتح ليونيل ميسي التسجيل في الدقيقة 30 ثم تعادل تيو هيرنانديز لألافيس بعدها بثلاث دقائق ثم سجل نيمار الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يسجل باكو ألكاسير الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.



وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات الخطيرة لكنهما فشلا في تسجيل الأهداف.



والتقى الفريقان في مباراتين هذا الموسم في الدوري حيث فاز ألافيس في المباراة الأولى 2 - 1 في ملعب كامب نو (معقل برشلونة) في العاشر من سبتمبر الماضي قبل أن يثأر برشلونة من هزيمته بتحقيق فوزا كبيرا 6 - صفر في فبراير في ملعب مينديزور.



وبتتويج برشلونة باللقب تأهل فريق أتلتيك بلباو للعب في الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز السابع في الدوري الإسباني حيث ضمن برشلونة مشاركته في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الثاني في الدوري.



وفشل برشلونة في الحفاظ على لقب الدوري في الأمتار الأخيرة من المسابقة بعد أن توج ريال مدريد بلقب الدوري، كما ودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية عقب خسارته أمام يوفنتوس 3 - صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.