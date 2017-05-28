بنفيكا يواصل هيمنته على كرة القدم البرتغالية

واصل بنفيكا فرض هيمنته على كرة القدم البرتغالية هذا الموسم، بعدما توج بلقب كاس البرتغال للمرة السادسة والعشرين في تاريخه، عقب فوزه على فيتوريا جيماريش 2-1 في المباراة النهائية للمسابقة يوم الأحد.



وعزز بنفيكا، الذي أحرز هذا الموسم لقب الدوري البرتغالي ليتوج بالثنائية المحلية، رقمه القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة الكأس، مبتعدا بفارق عشرة ألقاب أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بورتو.



وافتتح راؤول خيمينيز التسجيل لبنفيكا في الدقيقة 48، قبل أن يضيف إدواردو سالفيو الهدف الثاني في الدقيقة 53، فيما أحرز بونجاني زونغو هدف جيماريش الوحيد في الدقيقة 78، ليستعيد بنفيكا اللقب الغائب عن خزائنه منذ عامين.