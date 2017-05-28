بوغبا في مكة بعد أيام من تحقيقه الدوري الأوروبي

تناقل مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا للاعب الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد وهو يؤدي مناسك العمرة في أول أيام شهر رمضان، وعقب أيام من قيادته فريقه إلى تحقيق لقب الدوري الأوروبي على حساب أياكس الهولندي.

وانتشرت صور بول بوغبا في مكة وهو يرتدي الإحرام رفقة بعض أصدقائه، وهو الذي كان في السويد مساء الأربعاء الماضي يحتفل بحصول مانشستر يونايتد على لقبه الأوروبي الأول منذ 8 مواسم.

ودائماً ما يظهر متوسط الميدان الفرنسي عبر حساباته الشخصية مرتدياً الملابس العربية كالثوب والغترة، وسبق أن نشر بعض الصور له في مسجد الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



وكان بول قد غاب عن صفوف مانشستر يونايتد مطلع الشهر الحالي لفترة طويلة بعد وفاة والده فاسو إنطوان عن عمر يناهز 79 عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض.

وسبق أن انتشرت مجموعة صور للاعبين عالميين أثناء تأديتهم العمرة، ومن أبرزهم الألماني مسعود أوزيل الذي أدى المناسك قبل خوضه بطولة كأس أوروبا 2016 مع منتخب بلاده، والمالي فريدريك كانوتي والسنغالي ديمبا با وكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني.