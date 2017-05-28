دورتموند يتوج بطلاً لكأس ألمانيا

توج فريق بوروسيا دورتموند بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم بعد فوزه على إينتراخت فرانكفورت 2 -1 يوم السبت في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في برلين.



وتقدم المالي عثمان ديمبلي بهدف لدورتموند في الدقيقة الثامنة ثم تعادل المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش لفرانكفورت في الدقيقة 29 ثم تكفل المهاجم الجابوني بيير ايمريك أوباميانغ بتسجيل هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 67 من ضربة جزاء.



وعاد دورتموند إلى منصة التتويج مجددا، بعدما غاب عنها منذ فوزه بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) عام 2012.



وكان دورتموند قد خسر في نهائي كأس ألمانيا عامي 2014 و2016 أمام بايرن ميونخ، المتوج بلقب الدوري هذا الموسم، فيما خسر نهائي البطولة عام 2015 أمام فولفسبورغ.



ودورتموند هو الفريق الوحيد الذي خاض المباراة النهائية لكأس ألمانيا أربع مرات متتالية، وقد فاز باللقب للمرة الرابعة لكنه تعرض للخسارة خمس مرات من قبل في النهائي.

وعلى الجانب الأخر، يرجع آخر لقب توج به فرنكفورت في الكأس إلى عام 1988، ومنذ ذلك الوقت لم يصعد الفريق للمباراة النهائية سوى مرة واحدة كانت عام 2006 عندما خسر من بايرن صفر -1.



وتقدم المالي عثمان ديمبلي بهدف لدورتموند بعد مرور ثمان دقائق فقط من البداية بعدما تلقى تمريرة من لوكاس بيتشيك داخل منطقة الجزاء ليراوغ خيسوس فاليخو ويسدد كرة رائعة في الشباك.



وفرض دورتموند سيطرته كاملة على مجريات اللعب وتسبب ماركو ريوس وديمبلي في خطورة مستمرة على مرمى فرانكفورت.



وعلى عكس سير اللعب أدرك فرانكفورت التعادل في الدقيقة 29 عن طريق المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله الصربي ميات جاسينوفيتش لم يجد معها أي صعوبة في هز شباك الحارس رومان بوركي.



وكاد المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش أن يحرز الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 39 ولكن تسديدته القوية ارتطمت بالقائم.



ولم يحدث أي جديد خلال الدقائق الخمس الأخيرة لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله.



وبدأت أحداث الشوط الثاني بطوفان هجومي من جانب دورتموند بحثا عن تسجيل الهدف الثاني الذي كاد أن يتحقق مرتين الأولى عن طريق بيير ايمريك أوباميانغ والثانية عبر شينجي كاغاوا ولكن دفاع فرانكفورت تألق وانقذ الموقف بثبات في كلتا المناسبتين.



وضاعت فرصة مؤكدة لدورتموند في الدقيقة 63 بعدما تلاعب ديمبلي بدفاعات فرانكفورت قبل أن يمرر كرة رائعة إلى أوباميانغ الذي استقبلها بتسديدة خلفية مزدوجة ولكن ماركو فابيان أبعد الكرة من على خط المرمى قبل أن ترتطم بالقائم.



وحصل البديل كريستيان بوليسيتش على ضربة جزاء لدورتموند في الدقيقة 67 بعد تعرضه للعرقلة من جانب الحارس لوكاس هراديكي، ليحرز منها اوباميانج الهدف الثاني للفريق.



ورد فرانكفورت بهجمتين خطيرتين ولكن ماركو فابيان لم ينجح في الوصول إلى الشباك في كلتا المرتين.



وتوالت الفرص الضائعة من جانب فرانكفورت والتي كان اخطرها تسديدة قوية من سيفيروفيتش لكنها مرت مباشرة بجوار القائم.



وكان بمقدور أوباميانغ أن يحرز الهدف الثاني له والثالث لدورتموند قبل خمس دقائق من النهاية ولكن تسديدته القوية ارتطمت بالقائم.



ولم يحدث أي جديد خلال الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بفوز دورتموند بهدفين مقابل هدف ويتوج الفريق بلقب الكأس للمرة الرابعة في مسيرته.