روما يتأهل إلى دوري الأبطال في ليلة وداع توتي

احتفل فريق روما بوداع نجمه الأسطوري فرانشيسكو توتي بالحصول على المركز الثاني بترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، المؤهل مباشرة لمرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما تغلب على جنوى 3-2.



وحافظ روما على المركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 87 نقطة، بفارق نقطة أمام نابولي، صاحب المركز الثالث، الذي بات عليه خوض الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات بالمسابقة القارية في الموسم القادم. في المقابل، تجمد رصيد جنوى عند 36 نقطة في المركز السادس عشر.



وتقدم جنوى بهدف مباغت عبر لاعبه بييترو بيليغريني في الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل البوسني إيدين دزيكو سريعا لروما في الدقيقة العاشرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.



وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أضاف دانييلي دي روسي الهدف الثاني لروما في الدقيقة 74، لكن أصحاب الأرض لم يهنأوا بهذا التقدم طويلا، عقب تسجيل داركو لازوفيتش هدف التعادل لجنوى في الدقيقة 79.



وبينما كانت المباراة في طريقها للتعادل، تقمص دييغو بيروتي دور البطولة بعدما أحرز الهدف الثالث لروما في الدقيقة الأخيرة.



وكان الملعب الأولمبي بالعاصمة روما، الذي استضاف اللقاء، مفعما بالعاطفة، حيث شهدت المباراة، وداع الجماهير لأسطورة فريق روما فرانشيسكو توتي بعد 25 موسما قضاها ضمن صفوف روما.



وقام توتي بتحية الجماهير التي احتشدت في المدرجات خلال فترة الراحة بين شوطي المباراة، قبل أن ينزل إلى أرض الملعب في الدقيقة 54 بدلا من اللاعب المصري محمد صلاح، حيث قدم النجم المخضرم العديد من التمريرات السحرية لزملائه.



وسجل توتي (40 عاماً) مشاركته الأولى بقميص روما في 1993 وسجل للفريق 307 أهداف منها 250 هدفا في 619 مباراة بالدوري.



وتوج توتي مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي عام 2001 إلى جانب لقبين في كأس إيطاليا وكان ضمن المنتخب الإيطالي المتوج بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.