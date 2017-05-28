لويس إنريكي: ميسي سيبقى في صفوف برشلونة

طمأن لويس إنريكي، المدير الفني لنادي برشلونة، جماهير الفريق بأن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي سيبقى في النادي الكاتالوني لسنوات طويلة مقبلة.

وبعد التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا مساء السبت عبر الفوز على ديبورتيفو ألافيس 3-1 في المباراة النهائية، سئل إنريكي عن تتويج ميسي بثلاثين لقبا في الوقت الذي يبلغ فيه عامه الثلاثين الشهر المقبل. وقال المدرب الذي أعلن رحيله عن تدريب برشلونة: ثلاثون لقبا في ثلاثين عاما، ليس بالأمر السيئ. تأكدوا ميسي سيبقى معكم لسنوات طويلة، يمكننا الاستمتاع بمهاراته لسنوت كثيرة قادمة.

وزاد: البقاء في القمة لا يتطلب فقط أن يكون لديك قدرات، ولكن قوة جسدية أيضا، وميسي لديه ذلك.

ووصف إنريكي لاعبه ميسي بأنه "ظاهرة" بعد أن سجل هدفا وصنع آخر خلال فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس 3-1.

ولدى سؤاله حول ما إذا كان فوزه بلقب جديد يجعله يندم على قرار الرحيل عن برشلونة، رد بالقول: لا، أحتاج إلى ذلك والفريق أيضا، هذه الدوائر القوية لثلاثة أو أربعة أعوام أمر مثالي.

وأضاف الرحيل بهذه الطريقة يجعلني سعيدا، بالتأكيد لا أشعر بالحزن عندما أفكر في الألقاب التسعة التي فزت بها من أصل 13 لقبا على مدار ثلاثة أعوام.