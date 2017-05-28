مانشستر يونايتد يجدد عقد مايكل كاريك

أعلن نادي مانشستر يونايتد أن لاعب وسطه مايكل كاريك سيبقى مع الفريق حتى يونيو 2018 على بعد تمديد عقده لعام واحد.



ويحظى كاريك (35 عاماً) بشعبية كبيرة في مانشستر منذ انضمامه للفريق في 2006 قادما من توتنهام. وسجل اللاعب المخضرم 38 مشاركة مع مانشستر هذا الموسم من بينها 18 مشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويستعد مانشستر للاحتفال وسط جماهيره بلقب الدوري الأوروبي، وقال كاريك في هذا الصدد: يالها من نهاية رائعة للموسم، من خلال وضع لقب جديد في خزينتنا، وأنا سعيد لأن رحلتي مع هذا لنادي الرائع ستتواصل.