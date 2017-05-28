ميلان يودع الدوري الإيطالي بالخسارة أمام كالياري

ودع ميلان مبارياته في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بالخسارة 1 - 2 أمام مضيفه كالياري في المرحلة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) للمسابقة يوم الأحد.



وتجمد رصيد ميلان،الذي ضمن المشاركة في الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) في الموسم القادم، إلى 63 نقطة لينهي الموسم في المركز السادس، فيما رفع كالياري رصيده إلى 47 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.



وبادر جواو بيدرو بالتسجيل لمصلحة كالياري في الدقيقة 17، قبل أن يهدر كارلوس باكا فرصة إدراك التعادل، بعدما أضاع ركلة جزاء لميلان في الدقيقة 63.



ولم تمر سوى تسع دقائق، حتى عوض جيانلوكا لابادولا ضربة الجزاء المهدرة، بعدما أحرز هدف التعادل لميلان من ركلة جزاء أيضا.



واستغل كالياري النقص العددي الذي عانى منه ميلان، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جابرييل باليتا في الدقيقة 75 بعدما أحرز فابيو بيزاكاني هدف الفوز القاتل لكالياري في الدقيقة الرابعة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.