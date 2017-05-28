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"تشيتشاريتو" يتجاوز بورغيتي ويصبح هداف المكسيك التاريخي

المصدر: لوس أنجلس - د ب أ
هيرنانديز وصل هدفه 47 بقميص منتخب بلاده
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أصبح خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو" مهاجم باير ليفركوزن الألماني الهداف التاريخي للمنتخب المكسيكي بعد تسجيله هدفا خلال المباراة الودية التي خسرتها بلاده أمام كرواتيا 1 -2.

وسجل هرنانديز الهدف الوحيد للمكسيك خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين في لوس أنجلس الأميركية، ليصل إلى هدفه 47 في مسيرته الدولية، متخطياً الرقم القياسي السابق والمسجل باسم خاريد بورغيتي بعد أن كانا متساويان في رصيد الأهداف برصيد 46 هدفا.

وجاءت المواجهة أمام كرواتيا في ظل استعدادات المنتخب المكسيكي للمشاركة في كأس القارات في روسيا الشهر المقبل. ويخوض منتخب المكسيك ودية أخرى أمام إيرلندا قبل مواجهة روسيا ونيوزلندا والبرتغال في كأس القارات.

كلمات دالّة

#خافيير هيرنانديز, #المكسيك, #بورغيتي

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