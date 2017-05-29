برشلونة يبقي تير شتيغن في صفوفه حتى 2022

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الاثنين، أن حارس مرماه الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن مدد عقده حتى سنة 2022، ما يطيل مسيرته مع النادي إلى ثمانية أعوام.

وأوضح النادي الكتالوني الذي فقد هذا الموسم لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه ريال مدريد، أن قيمة الاستغناء عن الحارس البالغ من العمر 25 عاماً قبل نهاية عقده "رفعت إلى 180 مليون يورو".

وأشار النادي الذي يتوقع أن يعلن اليوم اسم مدربه الجديد الذي سيخلف لويس إنريكي، إلى أن العقد الجديد لحارسه سيوقع الثلاثاء.

وانضم تير شتيغن إلى النادي الإسباني في 2014 قادما من نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وخاض في الموسمين الأوليين منافسة مع الحارس التشيلي كلاوديو برافو على المركز الأساسي.

وأفاد الألماني من رحيل برافو عن برشلونة في صيف 2016، ليصبح ركيزة في التشكيلة الأساسية لناديه الذي أحرز معه تسعة ألقاب في المواسم الثلاثة الماضية، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2015 والدوري الإسباني في موسم 2015-2016.