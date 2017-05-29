أعلن برشلونة وصيف الدوري الإسباني وبطل كأس الملك تعيين إرنيستو فالفيردي مدرباً له الموسم المقبل خلفاً للويس إنريكي الذي أعلن في وقت سابق عن رغبته بالتنحي عن تدريب الفريق بعد 3 مواسم حقق خلالها 9 بطولات.
وكشف جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة عن التعاقد مع فالفيردي (53 عاماً) خلال مؤتمر صحفي. وقال بارتوميو: لقد تحدثت معه اليوم وهو سعيد جدا لأن ذلك يمثل تحد استثنائي بالنسبة له، لديه القدرة والمعرفة والخبرة للقيام بعمله.
وأضاف: لديه طريقة في العمل تلائم النادي، إنه يحب الاعتماد على قطاعات الناشئين ومتحمس إزاء التكنولوجيا الجديدة وتطبيقاتها خلال المباريات.
ولعب فالفيردي المهاجم السابق في صفوف برشلونة بين عامي 1988-1990 تحت إشراف الأسطورة الراحل يوهان كرويف، قبل أن ينتقل إلى أتليتك بلباو.
ودرب فالفيردي كلاً من بلباو "فترتين" وحقق معه لقب كأس السوبر 2015 على حساب برشلونة بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين، كما درب فالنسيا وإسبانيول وفياريال وأولمبياكوس اليوناني الذي حقق معه الثنائية المحلية.
برشلونة يعلن تعيين لاعبه السابق فالفيردي مدرباً له
أعلن برشلونة وصيف الدوري الإسباني وبطل كأس الملك تعيين إرنيستو فالفيردي مدرباً له الموسم المقبل خلفاً للويس إنريكي الذي أعلن في وقت سابق عن رغبته بالتنحي عن تدريب الفريق بعد 3 مواسم حقق خلالها 9 بطولات.