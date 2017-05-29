دورتموند يعلن غياب رويس بسبب الإصابة

أعلن بوروسيا دورتموند، بطل كأس ألمانيا لكرة القدم، أن نجمه الدولي ماركو رويس سيغيب عن الملاعب أشهراً بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

واكتفى دورتموند على موقعه على شبكة الإنترنت الاثنين، بالإشارة إلى أن لاعبه سيغيب عن الملاعب "أشهرا عدة"، موضحاً "ستكون ثمة فحوصات إضافية في الأيام المقبلة من شأنها أن تساعد في تحديد العلاج الضروري".

وتابع: "بوروسيا دورتموند لن يعطي في هذه الظروف أي توقعات حول مدة غياب" اللاعب الذي يستعد للاحتفال بميلاده الثامن والعشرين.

وتعرض رويس إلى تمزق في الرباط الصليبي في المباراة النهائية لكأس ألمانيا السبت على استاد الأولمبي في برلين، والتي فاز فيها دورتموند على إينتراخت فرانكفورت 2-1.

وتلقى رويس أكثر من ضربة موجعة، بسبب الإصابات التي حرمته سابقا كأس العالم 2014 في البرازيل وكأس أوروبا 2016 في فرنسا.