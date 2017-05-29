مدرب ألافيس يرحل عن فريقه بعد خسارة برشلونة

أعلن المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بيليغرينو، الاثنين، رحيله عن ألافيس بعد يومين على خسارة فريقه نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم أمام برشلونة 1-3.

وقال بيليغرينو في مؤتمر صحافي: "لن أكون هنا في الموسم المقبل، إنه قرار ناقشته مع النادي منذ مدة لكننا اتفقنا على أنه يجب أن ننتظر حتى ما بعد النهائي".

ولم يكشف بيليغرينو (45 عاما) أسباب قراره بالرحيل، مؤكدا "عدم وجود مشكلة شخصية أو عائلية".

وأشرف بيليغرينو على الافيس لموسم واحد فقط، وقاده إلى أول مباراة نهائية في تاريخه، وإلى إنهاء الدوري الإسباني هذا الموسم في المركز التاسع، وهو ثاني أفضل مركز له بعد موسم 1999-2000 حين حل سادسا.

وسبق لبيليغرينو تدريب فالنسيا الإسباني، واستوديانتيس وانديبندنتي الأرجنتينيين.