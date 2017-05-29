نوليتو: أرغب بالعودة للعب في إسبانيا

قال الإسباني مانويل نوليتو مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إنه يشعر بشغف إزاء العودة للعب في إسبانيا، ويتمنى أن يسمح له مانشستر سيتي بالرحيل.

ووقع نوليتو، في يوليو الماضي، عقدا مع السيتي لمدة أربعة أعوام، لكنه عانى من قلة مشاركاته تحت قيادة المدير الفني جوسيب غوارديولا، حيث شارك أساسيا في 9 مباريات فقط بالدوري خلال الموسم المنقضي وشارك في عشر مباريات أخرى من مقعد البدلاء.

وقال نوليتو في تصريحات نقلتها شبكة "إي.إس.بي.إن": "أنا مهووس بالعودة إلى إسبانيا. السيتي مستمر في ضم اللاعبين، وسنرى ما إذا كان سيسمح لي بالرحيل أم لا".

وسجل نوليتو 6 أهداف فقط للسيتي في 30 مباراة بكل المسابقات، وهو رقم اعترف اللاعب نفسه بأنه مخيب للآمال، لكنه قال في الوقت نفسه إنه حريص على إثبات نفسه من جديد في الليغا إذا جرى السماح له بالعودة.

وشارك نوليتو في 16 مباراة دولية بقميص المنتخب الإسباني منذ عام 2014 وسجل في شباك المنتخب التركي في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)".