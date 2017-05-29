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هذرسفيلد تاون يعود إلى الدوري الإنجليزي بعد غياب 45 عاماً

المصدر: لندن - رويترز
لاعبو هذرسفيلد تاون يحتفلون بالصعود
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عاد هذرسفيلد تاون إلى القسم الأول في كرة القدم الانجليزية لأول مرة في 45 عاما بعد فوز مثير 4-3 بركلات الترجيح على ريدينج في نهائي ملحق الترقي من الدرجة الثانية في ستاد ويمبلي يوم الاثنين.

وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف بعد وقت إضافي وسجل الكسندر شيندلر ركلة الترجيح الحاسمة لصالح هذرسفيلد بعد فشل ريدينغ في تسجيل اخر محاولتين.

وأهدر هذرسفيلد فرصتين خطيرتين في أول عشر دقائق عندما سدد مايكل هيفله برأسه بعيدا كما أخفق إيزي براون في وضع الكرة في الشباك والمرمى مفتوح بعد تمريرة من إلياس كاتشونجا.

لكن مستوى المباراة تراجع تدريجيا في ظل التوتر والارهاق وبقيت النتيجة بلا أهداف حتى نهاية الوقت الإضافي.

وسينضم هذرسفيلد إلى نيوكاسل يونايتد وبرايتون آند هوف البيون في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم المقبل.

كلمات دالّة

#هذرسفيلد تاون, #ريدينغ, #نيوكاسل, #الدوري الإنجليزي

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