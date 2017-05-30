بيكيه وماتا وفينغر.. نجوم أكملوا دراستهم الجامعية

أعاد قرار الإسباني جيرارد بيكيه نجم برشلونة بإكمال دراساته العليا في جامعة هارفرد الأميركية، الذاكرة إلى عدد من نجوم كرة القدم في العالم قرروا التضحية ببعض من وقتهم في سبيل الحصول على شهادات جامعية وعليا، وأبرزهم البرازيلي الراحل سقراط والبلجيكي مينيوليه وأرسين فينغر وخوان ماتا.

فعندما وصل الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه إلى إنجلترا لم اهتمامه الأول الأجر أو السيارة، بل أراد أن يعرف أين يكمل دراسته في العلوم السياسية، وهو يتحدث خمس لغات بطلاقة بينما يعكف خوان ماتا نجم مانشستر يونايتد على التحضير لنيل درجتين أكاديميتين واحدة في مجال التسويق، والأخرى في العلوم الرياضية .

ويدرس إنييستا علم الأحياء، ويحمل أرسين فينغر درجة البكالوريوس في الاقتصاد، وهي ذات الدرجة التي حصل عليها الأرميني هنريخ مخيتاريان لاعب مانشستر يونايتد.

ويعتبر النجم البرازيلي الراحل سقراط واحداً من الأكاديميين الأكثر شهرة في عالم كرة القدم شهادة جامعية في الطب حيث رفض احتراف كرة القدم، حتى أكمل دراسته في سن 25، علماً أنه مارس مهنة الطب في بلدة ريبيراو بريتو البرازيلية عندما اعتزل عام 1989.