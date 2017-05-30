رئيس السيتي يؤكد: أغويرو باقٍ ولن يرحل

أكد خلدون المبارك، رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو سيستمر مع النادي.

وأحاطت الشكوك بمستقبل أغويرو مع مانشستر سيتي بعد أن أصبح حبيساً لمقاعد البدلاء لصالح اللاعب غابرييل خيسوس الذي انضم للنادي في يناير الماضي.

وثارت شائعات في الفترة الأخيرة حول اهتمام مانشستر سيتي بضم اللاعب ألكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال، مما فجر الجدل حول مصير أغويرو مع النادي.

"بالطبع"، كان هذا ما قاله المبارك في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي مانشستر على الإنترنت، ردا على سؤال إذا ما كان أغويرو سيبقى أم لا، وأضاف: "لا يوجد أي شك في هذا".

وسجل أغويرو هذا الموسم 33 هدفا مع مانشستر سيتي ليصل مجموع أهدافه منذ قدومه من ريال مدريد عام 2011 إلى 169 هدفا.

ويمتد تعاقد المهاجم الأرجنتيني 28 عاما، مع مانشستر سيتي حتى عام 2020.

وتابع المبارك قائلا: "سيرخيو أغويرو أحد أفضل اللاعبين في العالم، نحن فريق يتطلع إلى الفوز بكل مسابقة نشارك فيها، لقد تمكنا من أن نجعل سيرخيو أغويرو جزءا من الفريق، وذلك كان أمرا ضروريا ولم يعترنا أي شك في هذا".