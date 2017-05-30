رسمياً.. دورتموند ينهي علاقته بالمدرب توخيل

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم الثلاثاء، رحيل مدربه توماس توخل، مؤكدا أن التباين العلني منذ أسابيع بين الإدارة والمدرب لم يكن السبب خلف هذا الافتراق.

وقال النادي في بيان: "نشكر توماس توخل وجهازه التدريبي على العمل الناجح الذي قاموا به في بوروسيا دورتموند"، مضيفا أن "سبب هذا الانفصال لا يعود بأي شكل من الأشكال للخلاف بين شخصين"، في إشارة إلى توخل والرئيس التنفيذي للنادي هانس-يواكيم فاتسكه.

وتوترت العلاقة بين توخل وإدارة دورتموند، لاسيما فاتسكه ورئيس النادي رينهارد روبال، منذ المباراة ضد موناكو الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ابريل، حين تعرضت حافلة النادي لثلاثة تفجيرات أثناء توجهها إلى الملعب لخوض مباراة الذهاب في دورتموند، ما أدى إلى إصابة المدافع الإسباني مارك بارترا.

وأرجئت المباراة من موعدها المقرر في 12 إبريل وأقيمت في اليوم التالي، الا ان هذا الأمر لقي انتقادات واسعة من اللاعبين وتوخل الذي أشار إلى ان إدارة النادي لم تأخذ في رأيه عندما وافقت على إقامة المباراة بعد 24 ساعة على الاعتداء.