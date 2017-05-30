زيدان عن نهائي كارديف: مهمة صعبة.. وفريقي يمتلك الثقة

اعتبر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن على فريقه القيام بأمر "غير عادي" للاحتفاظ بلقبه في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عندما يلاقي يوفنتوس الإيطالي في النهائي السبت.

وتناول زيدان في مؤتمر صحافي الثلاثاء قبل أيام من النهائي المقرر في العاصمة الويلزية كارديف، استعدادات النادي الملكي الذي أحرز لقب بطولة اسبانيا هذا الموسم، لمواجهة فريق "السيدة العجوز" الذي توج بلقب الدوري الايطالي للموسم السادس تواليا.

وفي حال فوزه بالنهائي، سيكون ريال مدريد أول فريق يحتفظ بلقبه في المسابقة القارية الأبرز، منذ حقق ذلك ميلان الايطالي عامي 1989 و1990، عندما كان دوري الأبطال يقام وفق صيغته القديمة.

في ما يأتي أبرز ما ورد في المؤتمر الصحافي للمدرب الفرنسي:

* كيف تواجه التحدي في سعيك للاحتفاظ باللقب الاوروبي السبت؟

- زيدان "نحن سعداء جدا بوجودنا في النهائي. نعرف ان المهمة صعبة، لكننا عملنا جيدا طوال الموسم، ونستحق خوض المباراة النهائية. فريقنا يتمتع بالجهوزية والثقة، وجيد جدا بدنيا. ونحن في قمة تركيزنا حول ما ينتظرنا".

* هل قررت ايهما سيلعب اساسيا، ايسكو أم غاريث بايل امام جمهوره في كارديف؟

- زيدان "هذه قرارات صعبة للغاية. بداية علي اختيار تشكيلة من 22 لاعبا أو 23، من سيستهل المباراة، ومن سيجلس على مقعد البدلاء، ومن سيكون خارج الورقة الخاصة بالمباراة على رغم تقديم لاعبينا جميعهم موسما حافلا (...) وهذا الامر الاكثر صعوبة بالنسبة الي. ولن اكشف لكم اذا كنت توصلت الى قرار ام لا (...) المهم بالنسبة الي ان يكون اللاعبون في قمة جهوزيتهم في ختام هذا الموسم. بالنسبة الى غاريث (بايل) انه اقل جهوزية كونه لم يلعب في الفترة الاخيرة بسبب الاصابة. وبالنسبة الى ايسكو، فنحن نعرف اي لاعب هو الآن (لجهة مستواه الفني)".

* هل تفضل ان يلعب يوفنتوس في الخلف بثلاثة لاعبين ام اربعة؟

- زيدان "هذا الامر لا يبدل كثيرا بالنسبة الينا، سواء لعبوا بثلاثة مدافعين في الخلف أم اربعة، واذا تقدم داني (ألفيش) الى الامام اكثر، لانه يقوم بدور اللاعب الحر على الملعب. بالنسبة الينا يجيد يوفنتوس تطبيق الطريقتين. وما يهمني، كيفية اختراقي لطريقة لعبهم".

* هل لديك مشاعر متناقضة كونك تواجه فريقه القديم يوفنتوس؟

- زيدان "لعبت خمس سنوات في صفوف يوفنتوس، ولدي اجمل الذكريات. لكن يوفنتوس سيخوض المباراة النهائية ونحن أيضا (...) لدي جينات ريال مدريد، وهو بمثابة منزلي. واشعر بذلك منذ وصولي الى هنا (لاعبا) في 2001. وقد بادلني الجميع هنا المشاعر وتفاعلوا معي. وقد دافعت عن قيم النادي، وعشت معه أحلى الاوقات لاعبا (...) وسأبقى اشجعه كل حياتي".

* ما الذي يجعلك تعتقد ان ريال مدريد سيحتفظ بلقبه؟

- زيدان "لماذا يمكننا القيام بذلك؟ لأننا نخوض المباراة النهائية بكل بساطة. نحن الأقرب لأن نكون أول فريق يقوم بذلك من وقت طويل. لكن لتحقيق ذلك علينا ان نعمل بقوة، والقيام بما يلزم مع اللاعبين لاننا بذلنا جهودا كبيرة. وعندما تعمل جيدا، تنال ما تستحق، وخصوصا عندما يكون لديك فريق جميل كهذا (ريال مدريد). والامر لم ينته بعد".

* بعدما دخلت التاريخ كلاعب، هل تحلم بالقيام بذلك كمدرب؟

- زيدان "هذا ليس ما أفكر به. أدرط ان الامور ستجري في شكل تلقائي، كما كان الامر عندما كنت لاعبا. وانا احاول الافادة من كل لحظة، لاني اعرف انه سيأتي يوم يتوقف فيه كل شيء. وبما اني اعرف ما اقوم به، فإني اعتقد انه علينا القيام بأمر غير عادي. لا أفكر بأن أدخل تاريخ هذا النادي، لأن ذلك لا يتحقق سوى بالعمل الجدي".

* هل ستمدد عقدك مع الفريق الذي ينتهي في 2018؟

- زيدان "تتبقى لدي سنة من عقدي الحالي، وكما تعرفون فإن ذلك لا يعني شيئا. اريد الاستمرار مع النادي وهذا يتوقف على ما احققه له. انا سعيد والنادي سعيد ايضا بما نقوم به. اما المستقبل، فيتوقف حاليا على مباراة السبت، وليس اكثر".