مبابي: كنت أحلم بزيدان اللاعب وليس الحالي

أكد كيليان مبابي مهاجم موناكو والمرغوب من أندية أوروبية كبيرة منها ريال مدريد الإسباني، أنه كان يحلم بزيدان اللاعب وليس المدرب، في إشارة إلى مواطنه زين الدين زيدان .

وقال مبابي يوم الثلاثاء للصحافيين في كليرفونتين حيث يستعد منتخب فرنسا لمبارياته المقبلة، ردا على سؤال عن زيدان: كلاعب جعلني أحلم، وما زلت أفعل ذلك حين أشاهد بعض أشرطة الفيديو، لكن كمدرب الأمر مختلف تماما هو مدرب كبير حصد النتائج بسرعة وهو في طور التطور.

وقدم المهاجم الصاعد مبابي (18 عاما) موسما لافتا مع موناكو الذي أحرز لقبه الأول في بطولة فرنسا منذ 17 عاما، وسجل له 15 هدفا في البطولة، وساهم بوصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخرج أمام يوفنتوس الإيطالي الذي يلاقي ريال مدريد في نهائي المسابقة القارية السبت المقبل في العاصمة الويلزية كارديف.

وبات النجم الفرنسي محط أنظار أهم الفرق الأوروبية، إذ أشارت تقارير صحافية أن ريال مدريد ومانشستر سيتي عرضا مبلغ 130 مليون يورو للحصول على خدماته، وهو ما سيكون رقما قياسيا في تاريخ التعاقدات في حال إنجاز الصفقة.

واضاف مبابي ردا على رحيله عن موناكو: أركز على المنتخب أولا، فهناك متسع من الوقت للتفكير بكل هذا. هناك ثلاث مباريات مهمة، وسأوضح بعدها موقفي. مشيرا إلى أنه يأخذ في الاعتبار رأي مدرب المنتخب ديدييه ديشان على رغم أنه لن يحدد له خياره.

وعما إذا كان مستعدا للمخاطرة بترك موناكو إلى ناد أكبر واللعب معه وقتا أقل قبل عام من مونديال 2018، أجاب متعجبا من السؤال: سيكون لدي الوقت الكافي للتفكير بكل هذا. كلا لا يخيفني الأمر.