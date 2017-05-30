مونديال الشباب: فنزويلا تصعد إلى ربع النهائي

تأهل منتخب فنزويلا إلى دور الثمانية لكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً بكوريا الجنوبية بعد فوزه على نظيره الياباني 1-صفر يوم الثلاثاء في دور الستة عشر.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي ثم حسم يانخيل هيريرا الفوز لمنتخب فنزويلا في الوقت الإضافي وتحديدا في الدقيقة 109.

وتأهل منتخب فنزويلا إلى دور الثمانية في ثاني مشاركة له في المونديال بينما فشل المنتخب الياباني في تحقيق نفس الإنجاز الذي حققه في نسخة 2003 من المونديال في الإمارات، عندما بلغ دور ربع النهائي.

وجاء الشوط الأول متكافئاً بين الفريقين حيث تبادلا الهجمات ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين.

وبمرور الوقت فرض المنتخب الفنزويلي هيمنته على أجواء اللقاء وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق سوتيلدو ييفرسون الذي سدد كرة قوية من مسافة قريبة ولكن الحارس الياباني ريوسوكي كوجيما وقف له بالمرصاد.

وحرمت العارضة المنتخب الياباني من تسجيل هدف محقق عبر ريتسو دوان الذي نفذ ضربة حرة مباشرة من مسافة بعيدة ولكن العارضة وقفت له بالمرصاد.

وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول كان آكيتو تاكاجي قريبا جدا من افتتاح التسجيل للمنتخب الياباني، ولكن تسديدته مرت مباشرة بجوار القائم.

وتواصلت الفاعلية الهجومية للمنتخب الياباني في الشوط الثاني وكاد الساموراي أن يخطف هدفا في الدقيقة 57 عبر تسديدة قوية من كوجي ميوشي ولكن الحارس الفنزويلي ويلكر فارينيز أبعد الخطر عن مرماه.

وجاء الرد الفنزويلي في الدقيقة 68 عبر تسديدة قوية من سيرجيو كوردوفا أبعدها الحارس الياباني كوجيما.

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي أيضاً ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي حيث لم يشهد الشوط الإضافي الأول أي جديد، ولكن الأمور تغيرت تماما في الشوط الإضافي الثاني بعدما حسم منتخب فنزويلا الفوز عبر هدف يانخيل هيريرا عبر ضربة رأس قوية في شباك الحارس الياباني ريوسوكي كوجيما.