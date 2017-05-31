أوباميانغ يقترب من تمثيل باريس سان جيرمان

اقترب الغابوني بيير أوباميانغ، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسم النادي الفرنسي الصفقة لصالحه مقابل ما يعادل 70 مليون يورو، بعد أن وافق اللاعب الغابوني على خوض تجربة احترافية جديدة، فيما من المنتظر أن يتقاضي اللاعب حوالي 190 ألف يورو أسبوعيا.

ويعتبر أوباميانغ واحداً من أفضل مهاجمي أوروبا خلال السنوات الأخيرة، ونال جائزة هداف البوندسليغا هذا الموسم برصيد 31 هدفاً من أصل 31 مباراة، فضلاً عن تسجيله 7 أهداف في 8 مباريات أوروبية.