رسمياً.. أرسنال يمدد تعاقده مع فينغر حتى 2019

أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن المدرب أرسين فينغر وقع على عقد لمدة موسمين ليستمر مع النادي اللندني حتى 2019.



وكان عقد المدرب الفرنسي البالغ عمره 67 عاما ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وزادت التكهنات حول مستقبله مع أرسنال خلال الموسم المنصرم.



وأنهى أرسنال الدوري في المركز الخامس وفشل في دخول المربع الذهبي للمرة الأولى منذ تولي فينغر المسؤولية في 1996 وهو ما يعني عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



لكن فينغر حصل على دفعة معنوية بعد الفوز بكأس الاتحاد الانجليزي بالإضافة إلى دعم الإدارة بعد اجتماع أمس الثلاثاء.