رونالدو: مدريد يمر بمرحلة استثنائية.. وسنقاتل للفوز

أعرب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني عن تفاؤله قبل المواجهة المرتقبة لفريقه أمام يوفنتوس الإيطالي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل، مؤكدا أن التواضع الشديد ليس بالأمر الجيد.

وقال رونالدو: "التواضع الشديد ليس بالأمر الجيد أيضا، علينا أن نظهر شخصيتنا وأن نثبت من هو الأفضل، إنهم فريق رائع ونحن أيضا، ينتابني شعور بأننا سنقدم مباراة كبيرة وسنفوز".

واعترف اللاعب البرتغالي أن التوتر سيكون في أعلى مستوياته خلال المباراة، وأضاف قائلا: " في يوم المباراة ستسود أجواء التوتر بالنسبة للجميع، الآن أفضل ألا أفكر في النهائي ".

ويرى رونالدو أن حسم مباراة السبت سيعتمد على مدى فاعلية كل فريق، واستطرد قائلا: "الفوز بالمباراة النهائية يكون عبر تسجيل الأهداف، الفوز بالدوري الأسباني جعلنا نشعر بهدوء كبير والآن لدينا فرصة فريدة، نحن نمر بلحظة استثنائية".

وأشار رونالدو إلى أن سياسة التناوب التي ينتهجها المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان كانت السبب الرئيسي وراء الأداء الفني والبدني الجيد الذي يقدمه الفريق الملكي هذا الموسم.

وتابع قائلا: "جميع اللاعبين شاركوا هذا الموسم، لقد كانت قرارات ذكية من قبل المدرب، أشعر بأنني أفضل من السنوات الماضية، أتمنى أن أساعد الفريق بتسجيل الأهداف يوم السبت".