فيدال: نصحت سانشيز بالانتقال إلى بايرن

كشف أرتورو فيدال، لاعب وسط منتخب تشيلي ونادي بايرن ميونخ الألماني، أنه نصح مواطنه أليكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال الإنجليزي، بالانتقال إلى النادي البافاري إذا كان يرغب في أن يلعب لصالح ناد كبير.

وقال فيدال: "لقد قلت له (سانشيز) إن هذه هي الفرصة التي ستجعله يلعب لصالح ناد كبير، وإذا أراد أن يعقد مقارنة بين الأندية الكبيرة عليه أن يذهب إلى النادي الأفضل في العالم".

وجاءت تصريحات فيدال بعد الشائعات التي أشارت إلى اقتراب سانشيز من الانتقال إلى بايرن ميونخ.

وانضم فيدال أمس الثلاثاء إلى معسكر منتخب تشيلي، الذي يستعد للمشاركة في منافسات بطولة كأس القارات التي ستقام في روسيا في الفترة ما بين 17 يونيو والثاني من يوليو القادمين.

وأضاف فيدال قائلا: "لقد وعدت زوجتي وأولادي أنني سأعود بكأس القارات، التضحية التي أقدمها الآن كبيرة للغاية".

وبدأ منتخب تشيلي، بطل كوبا أمريكا، الذي يقوده فنيا المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، تدريباته أول أمس الاثنين، في ظل غياب نجميه أليكسيس سانشيز وجاري ميدل، اللذين حصلا على إذن من المدير الفني للالتحاق بالفريق في روسيا.

وتخوض تشيلي مباراة ودية أخيرة على ملعبها قبل البطولة أمام بوركينا فاسو بعد غد الجمعة، حيث يعلن بيتزي عن قائمته النهائية المكونة من 23 لاعبا بعد ذلك اللقاء.

ومن المقرر أن يقود بيتزي، الذي ضم 17 لاعبا محترفا في الخارج بالإضافة إلى 12 لاعبا أخرين من الدوري المحلي، تشيلي في مباراتين وديتين في روسيا قبل البطولة.

وتلتقي تشيلي في المباراة الأولى مع روسيا، البلد المضيف وذلك في التاسع من يونيو القادم ثم تواجه رومانيا في 13 من نفس الشهر.

وتبدأ تشيلي مشوارها في كأس القارات في 18 يونيو بمواجهة الكاميرون ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبي ألمانيا وأستراليا.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات روسيا والبرتغال والمكسيك ونيوزيلاندا.