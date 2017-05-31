كروس عن يوفنتوس: دفاعه صلب.. ومن الصعوبة هز شباكه

اعترف الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، أن مباراة فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون معقدة، وخاصة فيما يتعلق بتجاوز الدفاعات الإيطالية الصلبة.

وقال كروس في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، نشرت يوم الأربعاء، عند سؤاله حول ما إذا كان كريستيانو رونالدو كافيا لكسر دفاعات يوفنتوس: "ليس لدينا كريستيانو رونالدو وحسب، ولكن يوفنتوس عظمة صلبة من الصعب قضمها، ومن الصعب تسجيل أهداف في شباكه، إنهم جميعا يدافعون".

ورغم ذلك، أشار كروس إلى أنه يتبقى بضعة أيام قبل نهائي دوري الأبطال بالعاصمة الويلزية كارديف يوم السبت المقبل يمكن خلالها إيجاد حلول لكسر دفاعات الفريق الإيطالي.

ويمنح الفوز في مباراة السبت اللقب الثالث لكروس عبر مسيرته في دوري أبطال أوروبا، وعن هذا تحدث اللاعب الألماني قائلا: "سيكون أمرا جميلا لا شك في هذا، لا يمكنني أن أتعهد بتحقيقه ولكن يمكنني أن أقول إنني سأفعل كل ما يمكنني فعله".

ويرى كروس أن ناديه القديم بايرن ميونخ، الذي رحل عنه في 2014 للانضمام لصفوف ريال مدريد، يمكن أن يفوز مرة أخرى ببطولة دوري أبطال أوروبا في المستقبل.

وأضاف كروس، قائلا: "على أي حال هم يتمتعون بالمستوى الذي يؤهلهم لهذا، أتلتيكو مدريد كان خصما عنيدا بالنسبة لنا أيضا ولكن بايرن ميونخ كان الأصعب هذا الموسم، إلا أنه عليهم الآن أن يجدوا بديلا لفيليب لام وتشابي ألونسو، وهذا لن يكون سهلا".

يذكر أن بايرن ميونخ سقط في دور الثمانية للبطولة الأوروبية هذا الموسم أمام ريال مدريد.

وعن سنواته التي يقضيها في العاصمة الإسبانية مدريد، تحدث كروس قائلا: "الطقس هنا أكثر من رائع طوال العام، العائلة تشعر بالراحة كثيرا في مدريد ونحن سعداء في إسبانيا، إلا أن ألمانيا هي موطننا ومسكننا، هناك الحياة أكثر تنظيما عنها في إسبانيا، من المؤكد أنني سأعود لألمانيا عندما تنتهي مسيرتي".