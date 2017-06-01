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البرازيل تحافظ على صدارة تصنيف فيفا

المصدر: زوريخ - فرانس برس
البرازيل انتزعت صدارة الترتيب للمرة الأولى منذ 2010 في مارس الماضي
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احتفظ المنتخب البرازيلي بالمركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر الخميس، أمام الأرجنتين وألمانيا.

وكان منتخب البرازيل انتزع في التاسع من مارس الماضي الصدارة للمرة الأولى منذ العام 2010، وذلك بعد تأهله لكأس العالم 2018 في روسيا.

وبقيت الأرجنتين ثانية أمام المانيا وتشيلي وكولومبيا.

عربيا، تراجعت مصر إلى المركز العشرين. وهي كانت دخلت نادي المنتخبات العشرين الأوائل في مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2010.

وتأتي تونس ثانية عربيا (41 عالميا)، تليها الجزائر والسعودية (53 بعد تساويهما برصيد 636 نقطة لكل منهما) ثم المغرب (56) والإمارات (75) وسوريا (77) وقطر (88) وليبيا (92).

وفي ما يأتي تصنيف المنتخبات العشرة الأولى:
1- البرازيل 1715 نقطة
2- الأرجنتين 1626
3- ألمانيا 1511
4- تشيلي 1422
5- كولومبيا 1366
6- فرنسا 1332
7- بلجيكا 1292
8- البرتغال 1267
9- سويسرا 1263
10- إسبانيا 1198

كلمات دالّة

#فيفا, #البرازيل, #كرة قدم

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