بوفون: أشعر بالخوف قبل نهائي كارديف

اعترف أسطورة حراسة المرمى لنادي يوفنتوس الإيطالي، جيانلويجي بوفون، أنه يشعر بالخوف قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد بعد غد السبت، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن هذا الشعور يعد طبيعيا للغاية عند مواجهة مثل هذه التحديات.

وقال بوفون في مقابلة مع قناة "بريميم سبورت" التليفزيونية: "إنه الخوف الضروري عندما تخوض مثل هذه المنافسات".

وأضاف الحارس الإيطالي المخضرم39 عاما: "يجب أن يجد المرء القيمة التي تساعده على تجاوز هذا الخوف وبهذه الطريقة يحقق النجاح، ولذلك أشعر بأنني أقوى من هؤلاء الذين لا يشعرون بالخوف أو يقولون أنهم لا يشعرون به".

ويتطلع بوفون يوم السبت المقبل في العاصمة الويلزية كارديف إلى الفوز بأول لقب له في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته الطويلة، بعد أن خسر المباراة النهائية لهذه البطولة مرتين عامي 2003 أمام ميلان و2015 أمام برشلونة.