توريه والسيتي.. العلاقة مستمرة لمدة موسم

أعلن نادي مانشسر سيتي ثالث الدوري الانكليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعب وسطه العاجي يحيى توريه سنة حتى 2018، علما أن عقده كان سينتهي هذا الصيف.

وقال توريه (34 عاما) الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي 4 مرات، والذي التحق بالنادي الإنكليزي في 2010: "قلت سابقا إن رحلتي مع سيتي لم تنته، وكنت سعيدا عندما تلقيت اتصالا من المدير الرياضي للنادي، ثم تحدثت مع المدرب".

وكانت علاقة توريه بالمدرب الاسباني جوسيب غوارديولا غير جيدة، اذ لم يوفره من الانتقادات، بعد استبعاده اثر توليه الاشراف على الفريق خلفا للتشيلي مانويل بيليغريني. وطلب المدرب الاسباني اعتذارا علنيا من اللاعب العاجي، وهذا ما فعله القائد السابق لساحل العاج بطلة افريقيا في 2015.

وأحرز توريه مع مانشستر سيتي بطولة انكلترا مرتين في 2012 و2014 وكأس انكلترا عام 2011 وكأس الرابطة عامي 2014 و2016، وسجل 81 هدفا في 299 مباراة خاضها معه، بينها 24 هدفا في موسم 2013-2014.

وبعد بدء مسيرته مع اسيك ابيدجان (1996-2001)، لعب توريه في بلجيكا مع بيفيرين (2001-2004) واوكرانيا مع ميتالورغ دانييتسك (2004-2005) واليونان في اولمبياكوس حيث توج معه بالثنائية المحلية (2005-2006)، ثم التحق بموناكو الفرنسي من 2006 حتى 2007، وخاض بعدها ثلاثة مواسم مع برشلونة الاسباني توج معه خلالها على الخصوص بالسداسية التاريخية (الدوري والكأس، وكأس السوبر المحلية ومونديال الأندية ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية) موسم 2008-2009.