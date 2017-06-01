روما يمدد عقد قائده دي روسي عامين

أعلن روما الإيطالي تمديد التعاقد مع قائده المخضرم دانييلي دي روسي حتى عام 2019، ليضمن لاعب الوسط البقاء في صفوف "الذئاب" 18 عاماً بنهاية العقد الجديد.



ولعب دي روسي في فريق الشباب بالنادي، قبل أن يسجل أول ظهور له مع الفريق الأول في أكتوبر عام 2001 بأحد لقاءات دوري أبطال أوروبا، حيث كان في الثامنة عشر من عمره.



وسيبلغ دي روسي الرابعة والثلاثين من العمر، عندما يستهل موسمه السابع عشر على التوالي مع فريق العاصمة في شهر أغسطس المقبل. وأحرز 59 هدفا خلال 561 مباراة شارك فيها مع روما.



وكان دي روسي أحد اللاعبين الذين شاركوا في تتويج المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم الذي أقيم بألمانيا عام 2006، حيث يعد خامس أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية، بعدما لعب 112 مباراة مع المنتخب الأزرق سجل خلالها 20 هدفا.