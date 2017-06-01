فالفيردي: أرغب في إضافة قيمة أكبر إلى برشلونة

بدأ المدرب الإسباني ارنستو فالفيردي، يوم الخميس، مهام منصبه الجديد كمدير فني لبرشلونة، معربا عن أمله في أن يساهم في إضافة قيمة أكبر لهذا النادي.

وقال فالفيردي لدى تقديمه لوسائل الإعلام والجمهور كمدرب جديد للنادي الكتالوني: "الآن يتعين علي أن أثبت أنني أستحق كل هذه الثقة الكبيرة من خلال عملي، أشعر بمسؤولية كبيرة، وأعرف أنه تحدي رائع وأتمنى أن نستمتع به جميعا".

وأضاف فالفيردي في المؤتمر الصحافي الذي عقده في ملعب "كامب نو" معقل برشلونة، والذي حضره رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو: "الهدف هو أن أضيف، من خلال عملي، قيمة أكبر لهذا النادي".

وخلال هذا المؤتمر الصحافي المقتضب، أشاد بارتوميو بقدرات وإمكانيات فالفيردي، الذي سيحل بديلا للويس انريكي في منصب المدير الفني لبرشلونة، كما أهداه قميصا للنادي يحمل اسمه كنوع من الترحيب به.

وعلق فالفيردي على هدية رئيس النادي مازحا: "لا يمكنني ارتداؤه، بكل أسف لن يسعني".

ووقع فالفيردي (53 عاما)، المدير الفني السابق لأتلتيك بيلباو الإسباني وأولمبياكوس اليوناني وأندية أخرى، على عقد عمل مع برشلونة خلال موسمين، يمتد إلى موسم ثالث إذا اتفق الطرفان على هذا.