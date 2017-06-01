مانشيني يتولى تدريب زينيت الروسي

أعلن زينيت سان بطرسبورغ، ثالث الدوري الروسي لكرة القدم، الخميس، تعيين الإيطالي روبرتو مانشيني مدربا له في عقد يمتد ثلاث سنوات.

وأوضح النادي الروسي على موقعه على شبكة الإنترنت "أن نادي زينيت يرحب بروبرتو مانشيني في سان بطرسبورغ ويتمنى له النجاح كمدرب للفريق".

وأوضح النادي أن الاتفاق يتضمن إمكانية تمديد العقد عامين آخرين، من دون أن يكشف عن القيمة المالية للصفقة، لكن وسائل الإعلام الروسية أشارت إلى أنها تصل إلى نحو خمسة ملايين يورو في العام.

وسبق لمانشيني أن قاد انتر ميلان إلى لقب الدوري الإيطالي في ثلاثة مواسم متتالية بين 2006 و2008، كما قاد مانشستر سيتي الإنجليزي إلى لقب الدوري الإنجليزي في 2012.

وكان زينيت، المدعوم من شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم، أقال المدرب الروماني ميركا لوشيسكو بعد اسبوع من نهاية الموسم الذي حل فيه ثالثا في الدوري وفقد فرصة المشاركة في دوري ابطال اوروبا في الموسم المقبل.