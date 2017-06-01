مجهولون ينبشون قبر بطل كأس العالم ويُخفون جثمانه

قالت عائلة مانيه غارينشا أسطورة كرة القدم البرازيلية وبطل كأس العالم مرتين أن جثمان والدهم فقد من المقبرة التي دفن فيها بولاية ريو دي جانيرو.

وكتبت روزانجلا سانتوس ابنة غارينشا أن جثمان والدها نبش قبل عدم أعوام ولم تجد له أي أثر بعد ذلك، وزادت: لا نملك أي وثيقة ولا نعرف ماذا حصل.

وأوضحت سانتوس الجثمان نبش قبل أكثر من خمس سنوات عندما دفنت إحدى عماتها في المدفن العائلي، وفي هذه اللحظة فقد ولم تعثر العائلة على أي أثر له.

وتزوج غارينشا، الجناح الطائر في المنتخب البرازيلي سابقا، ثلاث مرات وترك 13 ولدا قبل أن يتوفى في 1983 عن 49 عاما جراء مضاعفات ناجمة عن تعاطيه الكحول بكثرة، ودفن مع 4 من افراد العائلة.



وتوج مانويل فرانشيسكو دوس سانتوس المعروف بغارينشا بطلا للعالم لأول مرة عام 1958 في السويد، ولعب دورا مهما في احتفاظ البرازيل باللقب عام 1962 في تشيلي عندما غاب الأسطورة الآخر بيليه الذي أصيب في المباراة الثانية لمنتخب بلاده في تلك النسخة.