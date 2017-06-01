موناكو يبقي فالكاو في صفوفه حتى 2020

أعلن نادي موناكو بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الخميس، تمديد عقد قائده الدولي الكولومبي راداميل فالكاو حتى سنة 2020.

وساهم فالكاو في قيادة موناكو إلى بطولة الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ عام 2000، وسجل له 30 هدفا مع 6 كرات حاسمة في مختلف المسابقات. كما بلغ معه دور الأربعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث خرج على يد يوفنتوس الإيطالي، ونهائي كأس الرابطة المحلية وخسر أمام باريس سان جرمان حامل اللقب.

وقال نائب رئيس النادي الروسي فاديم فاسيلييف على الموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد بتمديد فالكاو عقده. أنا راض عن الاحتفاظ بهداف وقائد في فريقنا. بعد هذا الموسم الاستثنائي، تأتي هذه الخطوة لتؤكد مرة أخرى طموحاتنا للمستقبل".

من جهته، عبر فالكاو عن سعادته "بمتابعة هذه المغامرة مع موناكو. وبعد موسم لا يصدق، حيث وجدت كل مشاعري، لم تكن لدي سوى أمنية واحدة: تمديد عقدي وتمديد هذه القصة الجميلة".

ووفقا لمصادر مقربة من النادي، فإن فالكاو المرتبط بعقد حتى سنة 2018 مقابل 14 مليون يورو سنويا، وافق على تمديد عقده مع خفض مستحقاته المالية.