وكيله: إبراهيموفيتش يريد البقاء في إنجلترا

قال مينو رايولا، مدير أعمال زلاتان إيراهيموفيتش، لاعب مانشستر يونايتد، إن المهاجم السويدي المخضرم سيدخل في محادثات مع ناديه المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بهدف تمديد الارتباط بين الطرفين رغم تلقيه عدة عروض من أندية أخرى.



وانضم إبراهيموفيتش إلى يونايتد بناء على عقد لعام واحد قبل انطلاق موسم 2016-2017 ولعب دورا بارزا في فوز الفريق الذي يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بكأس الرابطة الانجليزية وبالدوري الأوروبي.



وأحرز إبراهيموفيتش 28 هدفا في 46 مباراة قبل تعرضه لإصابة في الركبة انهت مبكرا موسمه في أبريل الماضي.



وقال وكيل الاعمال في تصريحات إذاعية أمس الأربعاء إن إبراهيموفيتش "يريد البقاء في انجلترا ويريد البقاء في القمة. وهو لا يرفض البقاء مع مانشستر يونايتد طالما يشعر انه سيكون له دور مؤثر في مسيرة الفريق".



وأضاف رايولا: "يمكن أن يكون فاعلا ومؤثرا أيضا في صفوف فرق كبيرة أخرى لكني أعتقد أنه من اللائق التحدث إلى مانشستر يونايتد ومعرفة ما تريده كل الأطراف".



وأكد رايولا: "لدينا الكثير من العروض والأفكار وعلينا تقييم كل منها.. قدم أداء رائعا في يونايتد والامر الآن بين أيدينا أنا والنادي.. لكن المهم الآن هو التعافي من الإصابة".



ولم يحدد وقت لشفاء إبراهيموفيتش من الإصابة لكن اللاعب عرض صورة له اثناء التدريب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء بعد مرور 42 يوما من تعرضه للإصابة.