أليغري: حضرنا للفوز.. وسنعود إلى إيطاليا باللقب

دعا ماسيمليانو اليغري، مدرب يوفنتوس، فريقه إلى التحلي بالشراسة والذكاء للتفوق على ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا السبت.

وقال أليغري، الذي يخوض فريقه ثاني نهائي في البطولة خلال ثلاث سنوات بعد الخسارة أمام برشلونة عام 2015، إن ريال مدريد يدخل المباراة باعتباره المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب لكن فريقه قادر على تحقيق المفاجأة.

وقال اليغري في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: "عملنا بجدية طوال العام والانتصارات التي تحققت هذا الموسم هدفها التأهل لهذه المباراة. لكن غدا نحتاج للفوز وإدراك اللحظات التي يجب أن نهاجم خلالها والأخرى التي سنلجأ فيها للدفاع".

وتابع: "يجب أن نثق في قدرتنا على التتويج باللقب، ويجب أن نتمتع بشراسة هجومية عندما يسمح لنا ريال مدريد بذلك".

وأضاف المدرب الإيطالي: "خوض مباراتين نهائيتين في ثلاث سنوات خطوة مهمة لكنها ليست كافية. يجب أن نفوز، ويجب أن نظهر بقوة من الناحيتين الفنية والخططية.

وزاد: "نحن لسنا هنا لزيارة كارديف بل حضرنا للفوز والعودة بالكأس إلى إيطاليا".

وأردف: "في 2015 تأهلنا للنهائي وكنا نستحق ذلك، لكن ربما افتقدنا الثقة بشكل كاف لأننا كنا نعاني لسنوات في دوري الأبطال. لم نتوقع الفوز لكن الآن الأمر مختلف".