بيل عن نهائي كارديف: مباراة الأحلام

يتطلع النجم الويلزي غاريث بيل بحماس إلى "نهائي الأحلام" بالنسبة له، حيث يتأهب ضمن صفوف ريال مدريد الإسباني لمواجهة يوفنتوس الإيطالي غدا السبت في كارديف عاصمة ويلز في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه يخشى في الوقت نفسه أن يضطر لبدء المباراة جالسا على مقاعد البدلاء.

وكافح غاريث بيل من أجل التعافي من إصابته في ربلة الساق (عضلة السمانة) للمشاركة في النهائي المقرر غدا السبت على ملعب "ميلينيوم" بالعاصمة كارديف، التي ولد بها.

وقال بيل، في تصريحات للصحافيين: "إنها منافسة شديدة الخصوصية بالنسبة لي شخصيا، حيث إن هذا النهائي يقام بالمكان الذي ولدت فيه، وترعرعت فيه".

وأضاف: "أي نهائي لدوري الأبطال يشكل مناسبة خاصة، ولكن هذه النهائي شديد الخصوصية بشكل أكبر بالنسبة لي. دائما ما كنت أحلم بخوض نهائي دوري الأبطال، لكن أحلامي لم تصل إلى أن يكون ذلك في مدينتي".

وكان بيل، المولود في كارديف في 16 يوليو 1989، قد استمتع بالفعل باللعب بقميص ريال مدريد في بلاده حيث شارك في مباراة كاس السوبر الأوروبية أمام إشبيلية في 2014، حينما فاز الريال 2 - صفر.

وسارت الأمور بشكل مثالي بالنسبة لبيل حينذاك، حيث شارك أساسيا في الهجوم إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفي الفريق في شباك أشبيلية.

والآن، يفضل الفرنسي زيدن الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، اللعب بطريقة 4 – 4 – 2 وإشراك إيسكو كصانع ألعاب خلف رونالدو وكريم بنزيمة.

ونظرا للنجاح الذي حققته تلك الطريقة، مع تتويج الريال بلقب الدوري الإسباني ووصوله إلى نهائي دوري الأبطال، ربما لا يقرر زيدان التحول لطريقة 4 – 3 – 3 من أجل الدفع بغاريث بيل الذي لم يلعب أي مباراة منذ 23 أبريل، عندما خرج مصابا في مواجهة برشلونة.

واعترف غاريث بيل "لست لائقا بنسبة 100 بالمئة، فأنا لم ألعب منذ ستة أو سبعة أسابيع. إذا استدعيت للتشكيل الأساسي، سأشارك بالطبع. ولكن أن أستمر لمدة 90 دقيقة... ذلك سيكون صعبا".

وتجدر الإشارة إلى أن الأمور لم تأت جميعها كما تمناها غاريث بيل، منذ انتقاله إلى الريال قادما من توتنهام الإنجليزي في صفقة قياسية قيمتها 86 مليون جنيه إسترليني (110 ملايين دولار) في عام 2013 .

فقد عاش النجم الويلزي فترات صعود وهبوط، حيث استمتع بلحظات تألق مثل التي عاشها عندما سجل هدفا لريال مدريد في نهائي دوري الأبطال عام 2014، عندما فاز الفريق على أتلتيكو مدريد 4 / 1 لكنه عاش فترات صعبة بغيابه عن الملاعب بسبب الإصابات.