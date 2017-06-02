جمهور الصين يترقب افتتاح حديقة ميسي

سيحتفي الجمهور الصيني بإنجازات ليونيل ميسي، أسطورة فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم من خلال حديقة ترفيهية جديدة في بكين.

ومن المنتظر افتتاح الحديقة، التي دشنها ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات، بالعاصمة الصينية في 2019.

وقالت المجموعة التي تدير أعمال ميسي في بيان، إن الحديقة ستحتوي 20 قاعة ترفيه داخلية وخارجية على مساحة 42 ألف متر مربع.

وحضر ميسي، الفائز بجائزة الحذاء الذهبي بصفته أفضل هداف في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا بالموسم المنقضي، مراسم تدشين المشروع في بكين قبل أيام.

وقال اللاعب الأرجنتيني للصحافيين: "أتمنى أن تزودهم الحديقة بتجربة لم يعيشوها من قبل، وأن تشجعهم على ممارسة كرة القدم في سن مبكرة".

وقال ديفيد تشيراو، مدير شركة ميديابرو الإسبانية التي تدير المشروع بالتعاون مع مجموعة فينكس الإعلامية الصينية، إن الحديقة "ستستعين بأحدث الوسائل التكنولوجية" لتجمع بين عناصر الترفيه ومساحات لممارسة اللعبة الأكثر شعبية.

واستثمرت شركات صينية بشكل كبير في أندية أجنبية في السنوات الأخيرة مع دعوة رئيس الصين شي جين بينغ لتطوير اللعبة لترتقي إلى مستويات عالمية وتعاقدت أندية محلية مع عدد من أشهر لاعبي العالم بمبالغ طائلة.

وميسي هو اللاعب الأعلى دخلا في برشلونة، ويجني نحو 40 مليون يورو (45 مليون دولار) سنويا، ومن المتوقع أن تزيد أرباحه مع توقيع عقد جديد مع ناديه حيث ينتهي العقد الحالي في 2018.